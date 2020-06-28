Аэропорт округа Ориндж могут лишить имени Джона Уэйна — за расистские взгляды звезды вестернов

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Демократическая партия округа Ориндж (Калифорния, США) требует исключить из названия местного аэропорта имя Джона Уэйна. Основная причина такого требования — расистские взгляды кинозвезды послевоенного Голливуда.

Памятник Джону Уэйну в аэропорту округа Ориндж. Фото newportbeachindy.com

Аэропорт округа Ориндж (Orange County Airport) был назван в честь Джона Уэйна (John Wayne Airport) в 1979 году после смерти звезды вестернов и обладателя премии «Оскар».

В своем требовании Демократическая партия округа Ориндж говорит о Джоне Уэйне как о стороннике превосходства людей белой расы и ярого противника ЛГБТ.

Авторы требования, в частности, ссылаются на интервью Джона Уэйна 1971 года журналу Playboy, где кинозвезда заявил, что верит в «превосходство белых» и не чувствует вины «за то, что пять или десять поколений назад эти люди (афроамериканцы. — ред.) были рабами».

Демократы требуют вернуть аэропорту его изначальное название — Orange County Airport, а также снести установленную в 1982 году статую Джона Уэйна в образе одного из его киногероев, сообщает The Hollywood Reporter.

Кстати, Джон Уэйн был сторонником Республиканской партии, принадлежал к ее консервативному крылу.
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Тэги: США расизм Персона: Джон Уэйн

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