Станция метро «Площадь Победы» была закрыта из-за бесхозной сумки
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Станция метро «Площадь Победы» в Минске 28 июня закрывалась почти на час из-за подозрительного предмета.
В 16:05 на станции была обнаружена бесхозная сумка, сработавшая на металл,
В 16:18, по решению правоохранительных органов, станция была закрыта на вход и выход, поезда следовали без остановки.
В 17:07 станция «Площадь Победы» была вновь открыта для пассажиров.
В бесхозной сумке оказались продукты питания, сообщает агентство «Минск-Новости».