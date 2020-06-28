Станция метро «Площадь Победы» была закрыта из-за бесхозной сумки

Станция метро «Площадь Победы» в Минске 28 июня закрывалась почти на час из-за подозрительного предмета.

Фото minsk-metro.net

В 16:05 на станции была обнаружена бесхозная сумка, сработавшая на металл, сообщает Минский метрополитен в своем твиттер-аккаунте.

В 16:18, по решению правоохранительных органов, станция была закрыта на вход и выход, поезда следовали без остановки.

В 17:07 станция «Площадь Победы» была вновь открыта для пассажиров.

В бесхозной сумке оказались продукты питания, сообщает агентство «Минск-Новости».