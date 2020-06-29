Более 30 дел задержанных участников «цепей солидарности» рассмотрят суды в Минске

29 и 30 июня минские суды рассмотрят не менее 32 административных дел задержанных участников стихийных «цепей солидарности» с гражданами, арестованными в период сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты.

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org , заседания пройдут в судах Центрального, Ленинского, Московского, Советского, Фрунзенского и Октябрьского районов, а также в УВД Первомайского района.

С 18 по 21 июня до, во время и после акций по всей стране было задержано более 360 человек, в том числе в Минске — свыше 260. Более 100 протоколов было рассмотрено в судах 22 и 23 июня. Согласно неполной информации правозащитников, задержанные были оштрафованы на 5-50 базовых величин (135 – 1350 рублей).

Тем временем, кампания By Help начала сбор средств для помощи репрессированным и их семьям.