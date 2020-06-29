Цепкало: «народец», «мрази», «шелудивые» — далеко не полный набор выражений, которыми Лукашенко называет оппонентов

Валерий Цепкало, претендующий на то, чтобы стать кандидатом в президенты, не считает необходимым реагировать на оскорбления со стороны Александра Лукашенко.

Фото из архива

«За 26 лет Лукашенко много чего наговорил, и если реагировать на все обвинения, не хватит времени на изложение собственной повестки дня, — отметил в интервью forbes.ru . — «Народец», «мрази», «кретины», «шелудивые» — далеко не полный набор выражений, которыми он характеризует политических оппонентов».

Отвечая на упрек со стороны действующего президента о том, что он не рассказывает об увольнении с должности руководителя Парка высоких технологий, Цепкало отметил: «Моя версия заключается в следующем: после того, как посадили восемь айтишников, у меня возник конфликт с правоохранительными органами. Я расценил действия силовиков как попытку уничтожить отрасль и публично выступил против того, чтобы вопросы экономического характера решались методом заключения людей под стражу. Насколько я понимаю, Лукашенко в данном споре занял сторону силовиков, и меня отправили в отставку».

По словам претендента в президенты, вопросы по экономическим статьям необходимо решать цивилизованно, а не путем арестов и тюремного заключения.

«В IT-индустрии главную роль играют не машины и оборудование, а репутация и уверенность в собственной безопасности. И если над айтишником нависнет угроза, он заберет компьютер и тут же эмигрирует», — сказал экс-глава ПВТ.

На ремарку журналиста о том, что увольнение могло быть связано с не теми результатами, которые ожидались, Цепкало заметил, что в 2005-м, когда создавался ПВТ, на долю экспорта софта приходилось 14 млн долларов, а ставилась цель нарастить ее к 2016-му до 300-350 млн.

«Тогда это казалось фантастикой, однако в 2017-м экспорт ПВТ превысил 1 млрд долларов. Можно, конечно, и к столбу придраться, или сказать, что Microsoft мог бы делать программное обеспечение получше, а Стиву Джобсу указать, что он плохо разбирается в продажах (о чем ему, кстати, и сказал торговец газировкой Скалли, который его уволил из его же компании). Но таких умников много, а мы все-таки выстроили целую отрасль, построили с нуля инфраструктуры ПВТ, создали уникальную экосистему с бизнес-инкубатором для поддержки малых компаний, образовательным центром для переподготовки кадров и много что еще», — рассказал претендент.

По его словам, 15 лет назад на месте ПВТ была свалка снега, а теперь там застроено 50 га. «В 2012 году на нью-йоркской бирже впервые в рамках IPO компании EPAM подняли флаг Беларуси, и шесть лет она входила в топ-10 самых быстрорастущих компаний США; компанию MSQRD купила Facebook; онлайн-игра World of Tanks подтолкнула к развитию сектор ИТ-продуктов; Viber является одним из самых популярных мессенджером в мире. Я не знаю, чего я должен стыдиться: я горжусь тем, фактически с нуля создал отрасль, о которой заговорил весь мир», — резюмировал Цепкало.