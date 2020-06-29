Суд рассмотрит жалобу на меру пресечения в отношении Виктора Бабарико

На этой неделе суд должен рассмотреть жалобу на меру пресечения в отношении арестованного претендента на пост президента, экс-председателя правления «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико.

Как сообщил БелаПАН адвокат Дмитрий Лаевский, «жалоба была подана на минувшей неделе. Сейчас буду выяснять дату суда». По его информации, в минувшие выходные следственные действия в отношении подзащитного не проводились.

На этой неделе адвокат планирует посетить своего подзащитного. «Я говорю осторожно: буду пробовать посетить, потому что на прошлой неделе не с первого раза удалось это сделать. Хочется верить, что вопрос с допуском адвокатов мы сняли», — добавил Лаевский.

По его словам, допущенным к делу защитникам следователи разрешают посещение подзащитных без ограничения. «Далее защитник подает документы на посещение в следственный изолятор, и здесь вопрос физического допуска в здание решает уже не следствие», — пояснил адвокат.

11 июня в «Белгазпромбанке» и ряде других коммерческих компаний прошли обыски. Александр Лукашенко заявил, что проверка деятельности «Белгазпромбанка» проводится по его поручению, при этом утверждал, что никакой политической подоплеки в данном деле нет.

Виктор Бабарико связал происходящее со своей политической деятельностью. «Масштабность этой акции беспрецедентная. Она проводится в рамках предвыборной кампании, и, с моей точки зрения, очевидно, что она носит политический характер», — сказал он 16 июня в интервью телеканалу «Белсат».

18 июня Виктор Бабарико и его сын и руководитель инициативной группы Эдуард Бабарико были задержаны. В тот же день председатель Комитета госконтроля Иван Тертель заявил: Бабарико «задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов». По словам председателя КГК, всего в рамках расследования возбуждены дела по шести статьям УК.

Виктор и Эдуард Бабарико находятся в СИЗО КГБ.

Известно, что Виктору и Эдуарду Бабарико предъявлены обвинения, но называть конкретные статьи УК адвокатам запретили.