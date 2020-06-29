В Гомеле таксист уснул за рулем и повредил три припаркованных авто

ДТП с участием автомобиля «Джили» службы Яндекс.Такси случилось утром 29 июня в Гомеле.

На площади Ленина автомобиль такси врезался в припаркованные машины, повредив три из них.

Как выяснилось, водитель «Джили» находился в утомленном состоянии и уснул за рулем. 27-летний мужчина получил ушибы и после осмотра врачами был отпущен домой.

В отношении водителя вынесено постановление о наложении административного взыскания, сообщает областное управление ГАИ.

Как отметили в службе Яндекс.Такси, на попавшем в ДТП автомобиле «Джили» уже больше двух недель не выполняются заказы сервиса.

«Мы ограничили водителю доступ к системе Яндекс.Такси как минимум до выяснения обстоятельств инцидента», — сообщил представитель сервиса.