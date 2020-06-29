В дело включились избиркомы: первые пострадавшие — Бабарико и Цепкало

Советская районная избирательная комиссия Гомеля не признала подлинность подписей, поданных за выдвижение кандидатами в президенты Беларуси Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

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Как сообщает правозащитный сайт « Гомельская Весна » со ссылкой на долгосрочного наблюдателя кампании «Правозащитники за свободные выборы» Леонида Судаленко, который 29 июня присутствовал на заседании комиссии, по результатам основной и дополнительной проверок комиссия признала недействительными 23,28% подписей, поданных за бывшего председателя правления «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико. На этом основании было решено не засчитывать все сданные за него 4.870 подписей.

По результатам нескольких проверок комиссия также не признала подлинность 16,53% подписей, сданных на проверку за выдвижение экс-главы Парка высоких технологий, бывшего чиновника и дипломата Валерия Цепкало. В связи с этим ему не зачли все поданные 1.956 подписей.

У остальных претендентов — Анны Канопацкой, Андрея Дмитриева, Сергея Черечня, Светланы Тихановской и Александра Лукашенко — число подписей, признанных недействительными, было меньше 15%, поэтому повторные проверки по ним не проводились. Судаленко отметил, что никаких претензий не возникло только ко всем 45 подписям за выдвижение Канопацкой.

Советская районная избирательная комиссия образована в пределах одноименного района Гомеля. В нем проживает около 180 тысяч из 510 тысяч горожан.

Команда Виктора Бабарико подала в территориальные избиркомы по всей стране в общей сложности 365 тысяч подписей, команда Валерия Цепкало — 160 тысяч.

Регистрация кандидатов в президенты должна состояться в период с 5 по 14 июля. Выборы главы государства назначены на 9 августа.

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