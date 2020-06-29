В дело включились избиркомы: первые пострадавшие — Бабарико и Цепкало
Советская районная избирательная комиссия Гомеля не признала подлинность подписей, поданных за выдвижение кандидатами в президенты Беларуси Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.
Как сообщает правозащитный сайт «
По результатам нескольких проверок комиссия также не признала подлинность 16,53% подписей, сданных на проверку за выдвижение экс-главы Парка высоких технологий, бывшего чиновника и дипломата Валерия Цепкало. В связи с этим ему не зачли все поданные 1.956 подписей.
У остальных претендентов — Анны Канопацкой, Андрея Дмитриева, Сергея Черечня, Светланы Тихановской и Александра Лукашенко — число подписей, признанных недействительными, было меньше 15%, поэтому повторные проверки по ним не проводились. Судаленко отметил, что никаких претензий не возникло только ко всем 45 подписям за выдвижение Канопацкой.
Советская районная избирательная комиссия образована в пределах одноименного района Гомеля. В нем проживает около 180 тысяч из 510 тысяч горожан.
Команда Виктора Бабарико подала в территориальные избиркомы по всей стране в общей сложности 365 тысяч подписей, команда Валерия Цепкало — 160 тысяч.
Регистрация кандидатов в президенты должна состояться в период с 5 по 14 июля. Выборы главы государства назначены на 9 августа.
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