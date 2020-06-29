«Офис "Улья" сдается, а "Улей" — ни за что!»

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Краудфандинговая платформа Ulej («Улей»), основателем которой является арестованный Эдуард Бабарико, объявила о сдаче в аренду своего офиса из-за сложного финансового положения.

Фото со страницы Эдуарда Бабарико в соцсети
«Офис "Улья" сдается, а "Улей" — ни за что!» — заявили представители платформы.

Они отметили, что в последние недели финансовое положение проекта ухудшилось. «У нас есть крутой и стильный офис, который мы с радостью делили с другими коворкерами до пандемии. Но ситуация с марта изменилась, а с 12 июня почти сразила нас в нокдаун. Большое помещение пустует, а операционное расходы не снижаются. Чтобы хоть как-то держаться на плаву, нам нужно минимально покрывать затраты на аренду офиса», — говорится в сообщении участников проекта.

Представители Ulej предложили желающим арендовать рабочее место или место для видеосъемок в офисе краудфандинговой платформы.

Председатель «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико в мае принял решение покинуть свою должность и участвовать в президентских выборах, его инициативную группу возглавил сын — Эдуард Бабарико.

11 июня в офисе «Белгазпромбанка» департамент финансовых расследований Комитета госконтроля провел обыск на основании возбужденных уголовных дел о неуплате налогов и легализации средств, полученных преступных путем.

В тот же день «Белгазпромбанк» заблокировал все счета компании «Хайв Проджект», которой принадлежат краудфандинговые платформы MolaMola и Ulej.
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Тэги: ulej.by краудфандинг Персона: Эдуард Бабарико

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