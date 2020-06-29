В отношении Николая Статкевича возбуждено уголовное дело, сообщила его супруга Марина Адамович.

Оппозиционный политик должен был выйти на свободу 30 июня после отбытия 30 суток административного ареста.

«Только что стало известно, что Николай Статкевич, который завтра должен был выйти на свободу, "задержан по подозрению в осуществлении преступления по ч. 1 ст. 342 "подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок". Он будет находиться в ИВС. Простите, сил больше нет», — написала Адамович на своей странице в «Фейсбуке».

По этой же уголовной статье сейчас проходят все задержанные по «делу Тихановского».

В своем посте Адамович также сообщила, что активистка Ольга Николайчик провела в карцере 17 дней. «Она переболела бронхитом, ей не давали воды, у нее отобрали все личные вещи и средства гигиены», — отметила супруга Статкевича.

Ранее Николай Статкевич уже дважды привлекался к уголовной ответственности. В мае 2005 года он был приговорен к трем годам ограничения свободы за организацию массовых акций протеста в Минске против фальсификации итогов референдума.

В 2010 году Статкевич был кандидатом в президенты. После участия в «Площади-2010» в Минске суд в мае 2011 года приговорил его к шести годам лишения свободы в условиях усиленного режима по ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти). Был освобожден от отбывания наказания на основании указа президента о помиловании 22 августа 2015 года.

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