Цепкало о доследственной проверке МВД: пока никто не связывался и не просил никаких пояснений

Претендующий на пост президента Беларуси экс-глава Парка высоких технологий, бывший чиновник и дипломат Валерий Цепкало пока не комментирует организованную в отношении него доследственную проверку со стороны Министерства внутренних дел.

«Пока никто не связывался, пока никто не просил у меня никаких пояснений. Поэтому мы пока движемся в строгом соответствии с Избирательным кодексом Беларуси, в соответствии с Конституцией и другими законами, которые регламентируют избирательную кампанию», — сказал Цепкало вечером 29 июня в прямом эфире телеканала «Настоящее время» .

«Я не хочу комментировать бред, который появился в социальных сетях. Поэтому, может, это вопрос хороший и интересный, но я не хотел бы на него отвечать — не хотел бы комментировать всякие фейки», — подчеркнул претендент в президенты.

Цепкало также обратил внимание, что при желании найти какие-то «зацепки» можно в отношении любого взрослого человека. «Вы понимаете, что любой человек, который занимается какой-то деятельностью, он обязательно допускает какие-то ошибки. И, наверное, любого человека с активной жизненной позицией или человека, который имел бизнес, вел какое-то хозяйство, — теоретически на него можно найти все, что угодно», — подчеркнул потенциальный кандидат.

О проводимой МВД доследственной проверке в отношении Валерия Цепкало стало известно 29 июня. «Из Генеральной прокуратуры для проведения доследственной проверки в МВД поступили материалы по заявлению гражданина Турции об имевших место фактах противоправной деятельности Цепкало. Сейчас проводится проверка», — сообщила БелаПАН официальный представитель МВД Ольга Чемоданова. Она не уточнила, какие именно факты противоправной деятельности указаны в заявлении, и не смогла сказать, как долго продлится проверка.

Тем временем сразу несколько анонимных телеграм-каналов сообщили, что заявление в отношении Валерия Цепкало написал проживающий в Беларуси турецкий бизнесмен Седат Игдеджи, владелец группы строительных компаний, участвовавших в создании Парка высоких технологий.

Ранее в интервью порталу dev.by Игдеджи заявил , что является подрядчиком, который также строил дом Валерию Цепкало за Национальной библиотекой, и что за услуги проектирования и строительства Цепкало ему не заплатил.

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