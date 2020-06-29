Во Фрунзенском районе Минска забраковали все подписи за Бабарико и Цепкало

Во Фрунзенском районе Минска избирательная комиссия забраковала все подписи за потенциальных кандидатов в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, сообщил вечером 29 июня юрист Юрий Чаусов на своей странице в «Фейсбуке».

«Только что комиссия Фрунзенского района Минска озвучила результаты проверки подписей. В крупнейшей территориальной единице страны (более 230 тысяч избирателей) забракованы подписи за выдвижение Бабарико (сдавал 47 190 подписей) и Цепкало (сдавал 17 853)», — написал Чаусов.

По его информации, в обоих случаях по результатам двух туров проверки были признаны недействительными по 16% проверенных подписей — в итоге были забракованы все.

Как сообщает Чаусов, комиссия приняла 9818 подписей за Андрея Дмитриева, 16 972 подписи за Анну Канопацкую, 52 578 подписей за Александра Лукашенко, 7253 подписи за Светлану Тихановскую.

Штаб Виктора Бабарико намерен обжаловать каждое решение территориальных избирательных комиссий о признании недействительными подписей за его выдвижение кандидатом в президенты.

Команда Виктора Бабарико подала в территориальные избиркомы по всей стране в общей сложности 365 тысяч подписей, команда Валерия Цепкало — 160 тысяч, напоминает БелаПАН.