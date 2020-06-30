Цепкало: Россия может сыграть важную роль в обеспечении законности выборов в Беларуси

Россия может сыграть более важную роль в обеспечении законности президентских выборов в Беларуси, чем США или Евросоюз.

Такое мнение высказал претендующий на пост президента экс-глава Парка высоких технологий, бывший чиновник и дипломат Валерий Цепкало в эфире телеканала РБК.

На вопрос, пугает ли белорусскую власть мнение о ней в других странах, Цепкало ответил, что небольшие государства, такие как Беларусь, очень зависят от мнения о них окружающих государств, а инвестиционный климат очень сильно зависит от репутации:

«Дело даже не в Европе и Америке. Мы надеемся, что будет и позиция российского руководства, которое будет выступать, прежде всего за закон, за то, чтобы эти законы соблюдались в Союзном государстве, потому как для России Беларусь — это особый партнер, особая страна».

«Поэтому мне кажется, что здесь от позиции России будет очень и очень многое зависеть. В меньшей степени, я думаю, это будет зависеть от позиции Соединенных Штатов Америки или Европы. Но в целом, конечно, при любой игре надо делать более-менее нормальную мину, чтобы мир тебя воспринимал. Надо показывать видимость хотя бы законных действий для своих граждан», — добавил Цепкало.

29 мая стало известно, что в отношении Валерия Цепкало Министерство внутренних дел начало доследственную проверку на основании поступивших из Генеральной прокуратуры материалов по заявлению гражданина Турции «об имевших место фактах противоправной деятельности Цепкало».

На 30 июня запланирована двусторонняя встреча президентов России и Беларуси Владимир Путина и Александр Лукашенко, которая состоится в рамках мероприятий по открытию Ржевского мемориала Советскому солдату.

На прошлой неделе Лукашенко заявил о зарубежном вмешательстве в кампанию по выборам президента Беларуси. «Они что, нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела», — сказал глава государства во время принятия кадровых решений.

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