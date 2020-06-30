«Лукашенко плевать на реакцию Запада ― главное, что скажет Путин»

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По мнению известной российской журналистки, главного редактора журнала The New Times Евгении Альбац, реакция западных стран на избирательный процесс в Беларуси для Александра Лукашенко неважна.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Накануне в эфире программы «Особое мнение» на радиостанции «Эхо Москвы» она отметила, что «у Лукашенко есть такой сильный козырь как поддержка Владимира Путина».

«Очевидно совершенно, что Лукашенко плевать на то, что думает Европа. При этом сегодня или завтра предстоят переговоры Путина и Лукашенко [речь идет о встрече президентов на открытии памятника под Ржевом]. И я думаю, что они договорятся. Посмотрим. Мне очень бы хотелось, чтобы у белорусов получилось», ― заявила она.

Она также выразила мнение, что для официального белорусского лидера очень важна позиция хозяина Кремля, поскольку «он всегда играл на противоречиях Путина и Европы, ЕС».

«Лукашенко, особенно в последнем после 2014 года, когда оказалось, что он не последний диктатор Европы, а есть еще кое-кто похуже, который просто берет и забирает чужие земли, он очень удачно играл на разных площадках. В том числе и с точки зрения получения различных дивидендов, помощи различных мировых финансовых организаций», ― сказала Альбац.

По ее мнению, Европа в какой-то момент подумала, что Лукашенко «может стать каким-то противовесом Путину». Это мнение она назвала «ошибочным».

Главред считает, что белорусский президент не ожидал, что начнется такое сопротивление, поэтому отправляет «практически всех кандидатов в тюрьмы и арестовывает активистов по всей Белоруссии, маленькая страна, все всё знают».

Альбац считает, что Лукашенко понимает, что после таких шагов ждать помощи от Запада вряд ли можно будет: «Европа вряд ли захочет с ним иметь дело. Он много раз Европу обманывал. Поэтому, конечно, он зависим от Путина. Без Путина и без российской нефти, которую Беларусь перерабатывает и продает в качестве нефтепродуктов, Лукашенко не может выжить».

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Евгения Альбац Александр Лукашенко

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