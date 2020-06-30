«Лукашенко плевать на реакцию Запада ― главное, что скажет Путин»

По мнению известной российской журналистки, главного редактора журнала The New Times Евгении Альбац, реакция западных стран на избирательный процесс в Беларуси для Александра Лукашенко неважна.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Накануне в эфире программы «Особое мнение» на радиостанции «Эхо Москвы» она отметила , что «у Лукашенко есть такой сильный козырь как поддержка Владимира Путина».

«Очевидно совершенно, что Лукашенко плевать на то, что думает Европа. При этом сегодня или завтра предстоят переговоры Путина и Лукашенко [речь идет о встрече президентов на открытии памятника под Ржевом]. И я думаю, что они договорятся. Посмотрим. Мне очень бы хотелось, чтобы у белорусов получилось», ― заявила она.

Она также выразила мнение, что для официального белорусского лидера очень важна позиция хозяина Кремля, поскольку «он всегда играл на противоречиях Путина и Европы, ЕС».

«Лукашенко, особенно в последнем после 2014 года, когда оказалось, что он не последний диктатор Европы, а есть еще кое-кто похуже, который просто берет и забирает чужие земли, он очень удачно играл на разных площадках. В том числе и с точки зрения получения различных дивидендов, помощи различных мировых финансовых организаций», ― сказала Альбац.

По ее мнению, Европа в какой-то момент подумала, что Лукашенко «может стать каким-то противовесом Путину». Это мнение она назвала «ошибочным».

Главред считает, что белорусский президент не ожидал, что начнется такое сопротивление, поэтому отправляет «практически всех кандидатов в тюрьмы и арестовывает активистов по всей Белоруссии, маленькая страна, все всё знают».

Альбац считает, что Лукашенко понимает, что после таких шагов ждать помощи от Запада вряд ли можно будет: «Европа вряд ли захочет с ним иметь дело. Он много раз Европу обманывал. Поэтому, конечно, он зависим от Путина. Без Путина и без российской нефти, которую Беларусь перерабатывает и продает в качестве нефтепродуктов, Лукашенко не может выжить».