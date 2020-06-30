Новая партия азербайджанской нефти для Беларуси уже в Одессе

Танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси 30 июня прибыл в порт Одессы, сообщила пресс-служба концерна «Белнефтехим».

Танкер государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) вышел 26 июня из грузинского порта Супса, и «Белнефтехим» ожидал его прибытия в порт Одессы до конца июня.

Партия составляет 85 тыс. тонн нефти. До 10—15 июля она должна быть перекачана по нефтепроводу Одесса — Броды на Мозырский НПЗ.

Как сообщалось, SOCAR в марте поставила в Беларусь три партии нефти общей массой около 250 тыс. тонн и одну партию в 85 тыс. тонн — в апреле.

С начала года российские компании из «большой пятерки» («Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть») отказывались поставлять в Беларусь нефть без премии. В Минске настаивали на отмене премии, поскольку российское сырье и так подорожало из-за налогового маневра в РФ. После трех месяцев переговоров сторонам удалось прийти к соглашению. 2 апреля белорусские НПЗ начали контрактовать объемы поставок нефти от нефтяных компаний на апрель. 6 апреля законтрактованная российская нефть начала поступать на белорусские НПЗ.

Одновременно шла работа по использованию альтернативных источников. В январе Беларусь купила первую партию норвежской нефти для переработки в ОАО «Нафтан». Также через порт Клайпеды (Литва) в мае и июне была поставлена саудовская и американская нефть.