Почти 11 тысяч подписей собрала петиция против незаконных действий милиции

В Генеральную прокуратуру Беларуси будет направлена петиция с требованием принятия мер прокурорского реагирования по пресечению незаконных действий милиции.

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Речь идет о действиях сотрудников органов внутренних дел во время пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты и мирных акций солидарности с задержанными участниками избирательной кампании.

Авторы петиции требуют от Генпрокуратуры обязать сотрудников органов внутренних дел «находиться в форменной одежде, которая будет ясно демонстрировать участникам мирных собраний, что они имеют дело не с бандитами, а с представителями власти».

Еще одно требование — «не использовать для перевозки задержанных людей автотранспорт без опознавательных милицейских знаков».

Также в петиции содержится требование «не задерживать людей и не применять к ним силу только лишь за участие в мирных собраниях, без реальных и веских оснований».

Подписавшиеся под петицией также поддержали требование «обеспечить эффективную защиту тех сотрудников правоохранительных органов, которые откажутся выполнять заведомо преступные приказы и распоряжения, нарушающие права граждан».