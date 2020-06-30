Андрейченко рассказал о провокациях и грязных политтехнологиях против действующей власти

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В Беларуси определенные силы каждый раз пытаются использовать избирательную кампанию не во благо страны, а чтобы раскачать социально-политическую ситуацию, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, выступая 30 июня на закрытии весенней сессии.

«Нынешние выборы не исключение, — сказал он. — Мы видим попытки, поддержанные извне, посеять раскол в обществе, внушить народу недоверие к власти, спекулируя на теме пандемии и связанных с ней экономических трудностей».

Андрейченко заявил, что «под видом предвыборных мероприятий устраиваются откровенные провокации, используются грязные политтехнологии, идет массированная информационная атака на руководство страны, сторонников действующей власти. Это, конечно, недопустимо».

Задача парламентариев, подчеркнул спикер, — «приложить максимум усилий, чтобы выборы прошли честно, открыто, в спокойной безопасной обстановке и в строгом соответствии с национальным законодательством».

«Нужно активней работать с гражданским обществом, выслушивать все мнения и терпеливо, без эмоций объяснять, что стоит за безответственными популистскими заявлениями и что на самом деле надо делать, чтобы обеспечить суверенитет страны, социальную стабильность и здоровье граждан», — подчеркнул Андрейченко, сообщает БелаПАН.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 политтехнологии Персона: Владимир Андрейченко

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