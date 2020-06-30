2 июля состоится финал конкурса социальных проектов Social Weekend

2 июля на VOKA в прямом эфире состоится трансляция финала крупнейшего конкурса социальных проектов Social Weekend.

Конкурс социальных проектов Social Weekend существует уже семь лет, за это время в нем участвовали более 3500 уникальных идей, направленных на улучшение жизни общества в самых разных сферах. Более 300 из них уже реализованы — например, такие, как поисково-спасательный отряд «Ангел», решение для реабилитации пострадавших после травм или инсультов с использованием технологий виртуальной реальности VR-Health, организация улицы стрит-фуда в Молодечно, фестиваль Минского планетария и многие другие.

Конкурс организует фонд «Добра», цель которого — объединение ресурсов белорусского бизнеса для запуска полезных для общества инициатив.

В этом сезоне из 476 команд в финале участвуют 17. Среди представленных идей — создание детской школы по программированию дронов в Могилеве, песокафе в Пинске, где бездомные собаки могут встретить своих будущих хозяев, мобильный пункт питания и срочной социальной помощи для бездомных, приложение по расшифровке медицинских анализов и еще больше десятка не менее ярких и интересных проектов.

Кому из них достанется победа, поддержка меценатов и призовой фонд в размере более 100 тысяч рублей? Об этом зрители прямой трансляции на VOKA узнают первыми — 2 июля в 18:00.

Просмотр будет бесплатным для всех желающих — как в Беларуси, так и за ее пределами. После трансляции запись будет размещена на платформе VOKА в режиме архива.