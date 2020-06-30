Нацбанк остановил операции по привлечению денег банков

Национальный банк с 30 июня по 15 сентября 2020 года приостановил проведение операций по привлечению денежных средств банков в депозиты по фиксированной процентной ставке и по результатам депозитных аукционов.

«Данное решение принято правлением Национального банка в целях стимулирования перераспределения ресурсов на финансовом рынке, в том числе через активизацию рынка межбанковского кредитования», — говорится в сообщении регулятора.

В ходе майского пресс-брифинга председатель правления Нацбанка Павел Каллаур заявил, что в банковской системе наблюдается избыточная ликвидность.

«В течение месяца около 3 млрд рублей средств в среднем банки имеют на корреспондентском счете в Национальном банке», — отмечал Каллаур, отвечая на вопросы БелаПАН.

Это говорит о том, добавил он, что «проблем с ликвидностью в банковской системе на текущий момент нет».

При этом топ-менеджеры некоторых коммерческих банков сообщили БелаПАН, что проблемы с рублевой ликвидностью весной в системе возникли у тех банков, которые имеют большие пассивы в иностранной валюте и в связи с ростом валютного курса вынуждены были увеличить отчисления в фонд обязательных резервов.

Как сообщалось ранее, коммерческие банки должны отчислять 4% в фонд обязательных резервов от суммы привлекаемых рублевых депозитов и 17% — от суммы валютных депозитов. Причем и те, и другие отчисления в резервы банки должны делать в белорусских рублях.

Во время июньского совещания по банковским вопросам Александр Лукашенко поручил обеспечить постоянный рост кредитования экономики. «Прошу не зажимать эти условия», — подчеркнул Лукашенко.

При этом он обратил внимание, что некоторые банки снижают лимиты перекредитования (гасится кредит, но нельзя получить снова хотя бы ту же сумму).

«Я не знаю, как там обстоят дела, но вижу по этим буржуям в «Белгазпромбанке». Миллионы (вы это, наверное, не видели) выводили за пределы страны, и никто сейчас не может объяснить, кто, куда и зачем выводил. Куда — мы сейчас уже разобрались с помощью людей в погонах. Вы этого не видели. А вот перекредитоваться предприятиям вы помочь не можете, потому что у вас свои стандарты», — заметил Лукашенко, обращаясь к главе Нацбанка Павлу Каллауру.