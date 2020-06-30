Немецкий бизнес рассчитывает выйти из коронакризиса не раньше следующего года

Большая часть компаний, работающих в ФРГ, ожидают, что из коронакризиса выйдут не ранее 2021 года.

Согласно опроса Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK), пишет DW , 5% опрошенных бизнесменов не рассчитывают на «возвращение к нормальному состоянию», а 12% считают, что пока рано делать какие-либо прогнозы. Только 17% компаний признали, что уже вернулись к уровню, на котором находились до локдауна. Еще столько же респондентов ожидают, что их бизнес нормализуется в третьем или четвертом квартале 2020 года.

Опрос DIHK, в котором приняли участие около 8500 компаний, также показал, что более чем три четверти фирм (77%) ожидают снижения товарооборота в результате пандемии. В частности, почти половина из них (44%) полагают, что сокращение составит от 10 до 50%, а каждая пятая компания ожидает еще более сильные потери. Только 5% опрошенных фирм рассчитывают на рост спроса, еще 11% не ожидают никаких изменений.

Согласно исследованию Института немецкой экономики (IW), проведенному на основе опроса 31 крупных бизнес-ассоциаций, кризис затронул почти все сферы деловой активности и его последствия будут ощутимы и в 2021 году. В частности, пять объединений, в том числе представители автопрома и гостиничного бизнеса, признали, что во втором квартале 2020 года их обороты сократилось не менее, чем на 50% по сравнению с уровнем прошлого года.

«Если мы допустим, что пик кризиса пришелся на второй квартал 2020 года и второй волны заражений не будет, то в следующие месяцы немецкая экономика должна постепенно восстановиться», — отметил эксперт IW Михаэль Грёмлинг (Michael Grömling). Вместе с тем он пояснил, что в 2020 году «мы еще очень далеки от нормализации деловой активности».

По оценкам IW, бизнес многих компаний сможет вернуться к докризисному уровню только в 2022 году.