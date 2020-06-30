В Петербурге полицейский и наблюдатель напали на журналиста

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Полицейский и наблюдатель на избирательном участке № 2219 Санкт-Петербурга напали на корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля.

«Сотрудник полиции с номером 009175 попытался меня удалить с участка и, видимо, сломал мне руку. Я не могу рукой вообще двигать. Мне заломили руку и ударили по ней кулаком», — цитирует «Медиазона» Френкеля.

Корреспондент добавил, что с полицейским были «какие-то очень подозрительные наблюдатели». Один из них наступил ему на ногу, а потом схватил за поврежденную руку.
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Тэги: российская полиция насилие российский журналист Персона: Давид Франкель Город: Санкт-Петербург

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