Работы по возведению Национального стадиона начнутся 1 июля 

Стала известна дата начала строительства Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта в Минске.

Работы по возведению объектов начнутся 1 июля, передает «Прессбол» .

Как сообщил вице-премьер Николай Снопков, белорусская сторона полностью подготовила площадку для китайских строителей, не останавливая работы ни на час даже в период пандемии.

30 июня на минском стадионе «Динамо» прошла торжественная церемония старта строительства.

Фото Сергея Сацюка