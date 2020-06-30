Работы по возведению Национального стадиона начнутся 1 июля 

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Стала известна дата начала строительства Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта в Минске.

Работы по возведению объектов начнутся 1 июля, передает «Прессбол».

Как сообщил вице-премьер Николай Снопков, белорусская сторона полностью подготовила площадку для китайских строителей, не останавливая работы ни на час даже в период пандемии.

30 июня на минском стадионе «Динамо» прошла торжественная церемония старта строительства. 

 

Фото Сергея Сацюка
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Тэги: национальный стадион Национальный футбольный стадион Беларусь-Китай Персона: Николай Снопков Город: Минск

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