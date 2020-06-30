Работы по возведению Национального стадиона начнутся 1 июля
Стала известна дата начала строительства Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта в Минске.
Работы по возведению объектов начнутся 1 июля, передает
Как сообщил вице-премьер Николай Снопков, белорусская сторона полностью подготовила площадку для китайских строителей, не останавливая работы ни на час даже в период пандемии.
30 июня на минском стадионе «Динамо» прошла торжественная церемония старта строительства.
Фото Сергея Сацюка