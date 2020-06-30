В Минске возбудили уголовное дело по факту падения с 24-го этажа мужчины и его маленькой дочери

Следственный комитет возбудил уголовное дело за «убийство заведомо малолетнего» после обнаружения тел мужчины и девочки с признаками падения с высоты на улице Грибоедова.

Фото: СК

По информации пресс-службы СК, 34-летний минчанин находился дома вместе со своей малолетней дочерью. В какой-то момент мужчина собрал вещи своей бывшей сожительницы и поджег их в ванной комнате. После этого он взял свою полуторагодовалую дочь и собаку и направился на общий балкон 24-го этажа.

Сначала отец ребенка сбросил с балкона домашнее животное, а после этого тоже самое сделал с дочерью. После совершения данных действий он покончил жизнь самоубийством, спрыгнув вниз.

По предварительной информации данные действия могли быть совершены на почве конфликта с 29-летней бывшей сожительницей, которая и является матерью ребенка.

Допрашиваются свидетели, родственники ребенка и знакомые погибшего мужчины.