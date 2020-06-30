Для гонконгцев построят новый город в одной из стран Европы

В Европе построят частный город для жителей Гонконга, уставших от протестов и политической неопределенности.

Об этом заявила компания Victoria Harbour Group девелопера-магната Айвана Ко, пишет The Telegraph .

«Мы хотим предоставить гонконгцам возможность покинуть Гонконг, но жить, работать и строить свои семьи в тех странах, которые являются демократическими и свободными», — сказал Ко.

Новый город будет автономным, со своей социально-экономической и политической системой, встроенной в жизнь страны, на территории которой будет находиться. Одну половину мегаполиса хотят заселить гонконгцами, а другую — жителями той страны, где появится город. По оценкам Ко, эта цифра составит около двух миллионов человек.

Сейчас Victoria Harbour Group ищет свободную землю в разных странах. Объект хотят возвести уже в этом году, а всю необходимую инфраструктуру — в 2021-м. Деньги на строительство поступают от инвесторов из Гонконга и Кремниевой долины. Остальные деньги будут собраны на стадии проектирования.

Миллионы людей в Гонконге задумываются о переезде, потому что Китай угрожает самоуправлению этого административного района.