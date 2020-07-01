Адвоката не пустили к Бабарико

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Адвокату претендента на пост президента, экс-председателя правления «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико Дмитрию Лаевскому 30 июня не удалось встретиться со своим подзащитным в СИЗО КГБ.

Также он написал на своей странице в «Фейсбуке», постановление суда Центрального района Минска, который в этот же день отклонил жалобу Бабарико на заключение под стражу, будет обжаловано в Минском городском суде.

«Для этого есть 24 часа с момента оглашения постановления районного суда. И эта жалоба в данном случае должна быть подписана самим Виктором Дмитриевичем, посетить которого в изоляторе сегодня не удалось. Надеюсь, что завтра справимся с препятствиями», — написал Лаевский.

Он отметил, что жалоба адвоката на меру пресечения, поданная через орган следствия на минувшей неделе, все еще не поступила в суд, «поэтому точка в вопросе еще не поставлена».

11 июня в «Белгазпромбанке» и ряде других коммерческих компаний прошли обыски. Александр Лукашенко заявил, что проверка деятельности банка проводится по его поручению, при этом утверждал, что никакой политической подоплеки в данном деле нет.

Виктор Бабарико связал происходящее со своей политической деятельностью. «Масштабность этой акции беспрецедентная. Она проводится в рамках предвыборной кампании, и, с моей точки зрения, очевидно, что она носит политический характер», — сказал он 16 июня в интервью телеканалу «Белсат».

18 июня Виктор Бабарико и его сын и руководитель инициативной группы Эдуард Бабарико были задержаны.

В тот же день председатель Комитета госконтроля Иван Тертель заявил: Бабарико «задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов».

По словам председателя КГК, в рамках расследования возбуждены дела по шести статьям УК.

Виктор и Эдуард Бабарико находятся в СИЗО КГБ. Известно, что им предъявлены обвинения, но называть конкретные статьи УК адвокатам запретили.

30 июня Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов опубликовала сведения о количестве действительных подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты. У Виктора Бабарико признаны действительными 165.744 подписи: в Брестской области — 28.186, в Витебской — 11.495, Гомельской — 11.581, Гродненской — 8.885, Могилевской — 10.027, Минской — 31.849, в Минске — 63.721. Штаб Бабарико сообщал о сборе почти 435 тыс. подписей и сдаче 365 тыс.

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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Дмитрий Лаевский Виктор Бабарико

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