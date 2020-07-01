В Беларуси появился еще один политзаключенный

Белорусскими правозащитниками признан политзаключенным еще один блогер — Дмитрий Козлов («Серый Кот»).

В отношении него было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 342 УК (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

Как сообщает сайт spring96.org , при принятии этого решения они руководствовались ранее принятыми заявлениями белорусского правозащитного сообщества от 1, 9 и 11 июня 2020 года о признании политзаключенными фигурантов «дела Тихановского».

На основании этого правозащитники требуют от властей немедленного освобождения Козлова и прекращения уголовного преследования.

Козлов был задержан 10 июня вместе с активистами «Европейской Беларуси» Артемом Черняком и Михаилом Бондаренко. На следующий день он был арестован на 20 суток и должен был выйти на свободу 30 июня, но его оставили за решеткой. Известно, что блогер переведен в столичное СИЗО № 1 на ул. Володарского.

Таким образом, отмечают правозащитники, уже 17 человек находятся под стражей в рамках уголовных дел по ст. 342 УК. Это блогеры Сергей Тихановский, Владимир Неронский, Сергей Петрухин, Александр Кабанов, Владимир Цыганович, Дмитрий Козлов, Игорь Лосик, задержанные после инцидента в Гродно Дмитрий Фурманов, Вергилий Ушак, Артем Саков, Александр Аранович, Владимир Наумик, Василий Бобровский, Евгений Розниченко, Владимир Книга, Андрей Новиков, политик Николай Статкевич. Из них 15 человек признаны политическими заключенными.