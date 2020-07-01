Семашко: Минск и Москва договорились о ценах на газ

Россия и Беларусь демонстрируют взаимопонимание по вопросу формирования единого рынка газ.

Как заявил 1 июля на пресс-конференции посол Беларуси в Москве Владимир Семашко, «вчера состоялось знаковое мероприятие, когда встретились министры энергетики России и Беларуси Новак и Каранкевич, присутствовали и от посольства люди, и был Алексей Миллер. И мне показалось, что понимание созрело».

Дипломат также отметил, что «по докладам я понял, что назрело понимание, что надо двигаться дальше и двигаться к единому рынку газа», пишет БелаПАН со ссылкой на ТАСС .

По его словам, Беларусь не удовлетворена ценами на российский газ и разногласиями с «Газпромом». «Но мы видим, что есть понимание, и мы считаем, что такую задачу надо ставить: к 1 января 2022 года мы должны решить ту задачу, которую ставили в 2017 году (единый ранок газа)», — сказал посол.