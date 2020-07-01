Барановичский молочный комбинат вошел в состав компании «Савушкин продукт»

1 июля Барановичский молочный комбинат официально вошел в состав ОАО «Савушкин продукт» в качестве производственного филиала.

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Компания сохранила трудовые отношения с сотрудниками Барановичского МК на прежних условиях и с сохранением заработной платы. Сейчас завод в Барановичах работает в прежнем режиме, перерабатывая около 500 тонн молока в сутки.

С осени здесь начнется серьезная модернизация, в результате которой в Барановичах будет создано производство мощностью до 30 тонн элитных сортов сыра в сутки, построен современный центр созревания и хранения сыров, а также проведена реконструкция цеха сухих молочных продуктов.

Комбинат сохранит за собой производство цельномолочной продукции и торговые марки «Раніца» и «Сырная волость».