Барановичский молочный комбинат вошел в состав компании «Савушкин продукт»

/ Экономика
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1 июля Барановичский молочный комбинат официально вошел в состав ОАО «Савушкин продукт» в качестве производственного филиала.

Фото intex-press.by

Компания сохранила трудовые отношения с сотрудниками Барановичского МК на прежних условиях и с сохранением заработной платы. Сейчас завод в Барановичах работает в прежнем режиме, перерабатывая около 500 тонн молока в сутки.

С осени здесь начнется серьезная модернизация, в результате которой в Барановичах будет создано производство мощностью до 30 тонн элитных сортов сыра в сутки, построен современный центр созревания и хранения сыров, а также проведена реконструкция цеха сухих молочных продуктов.

Комбинат сохранит за собой производство цельномолочной продукции и торговые марки «Раніца» и «Сырная волость».
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Тэги: Савушкин продукт Барановичский молочный комбинат Город: Барановичи

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