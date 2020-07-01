«Минскводоканал»: ни один из результатов проб не показал отклонений от установленных норм

В УП «Минскводоканал» отчитались о 83-х пробах воды, взятых на анализ 30 июня. Ни один из результатов не показал отклонений от установленных норм.

На сайте предприятия заверили, что сотрудники химико-бактериологической лаборатории ежедневно реагируют на сообщения о качестве воды, поступающие на диспетчерскую предприятия и через службу 115, выезжая по указанным адресам.

На сегодняшний день обращения минчан по качеству воды связаны в основном с неприятным запахом. При этом жители (зачастую даже одного и того же дома) отмечают разные характеры запаха.

Использование хлора при подготовке воды из поверхностных источников перед подачей в распределительную сеть — это норма санитарного законодательства, обязательная к соблюдению. Обычно хлор по пути к потребителю активно взаимодействует с отложениями на магистральных сетях и внутридомовых коммуникациях, теряя интенсивность запаха. Так как основными мерами по восстановлению качественного питьевого снабжения в столице стали промывки водопроводных сетей, это привело к их очистке от накопившихся отложений и загрязнений. Хлору не с чем взаимодействовать в чистых трубах, а значит, хлорный запах воды в домах потребителей может быть сильнее.

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