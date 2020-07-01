«Минскводоканал»: ни один из результатов проб не показал отклонений от установленных норм

/ Общество
Просмотров: 301

В УП «Минскводоканал» отчитались о 83-х пробах воды, взятых на анализ 30 июня. Ни один из результатов не показал отклонений от установленных норм.

На сайте предприятия заверили, что сотрудники химико-бактериологической лаборатории ежедневно реагируют на сообщения о качестве воды, поступающие на диспетчерскую предприятия и через службу 115, выезжая по указанным адресам.

На сегодняшний день обращения минчан по качеству воды связаны в основном с неприятным запахом. При этом жители (зачастую даже одного и того же дома) отмечают разные характеры запаха.

Использование хлора при подготовке воды из поверхностных источников перед подачей в распределительную сеть — это норма санитарного законодательства, обязательная к соблюдению. Обычно хлор по пути к потребителю активно взаимодействует с отложениями на магистральных сетях и внутридомовых коммуникациях, теряя интенсивность запаха. Так как основными мерами по восстановлению качественного питьевого снабжения в столице стали промывки водопроводных сетей, это привело к их очистке от накопившихся отложений и загрязнений. Хлору не с чем взаимодействовать в чистых трубах, а значит, хлорный запах воды в домах потребителей может быть сильнее.

 

Только самые важные новости в наших каналах в Telegram и Viber! Подпишитесь!

 

Читайте также:
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Минскводоканал водоснабжение питьевая вода Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Рыгор Кастусёў. ЛІНІЯ ФРОНТУ. А што будзе, калі зламаецца каналізацыя?

Рыгор Кастусёў. ЛІНІЯ ФРОНТУ. А што будзе, калі зламаецца каналізацыя?

Цепкало о ситуации с водой в Минске: власть озаботилась только своей репутацией

Цепкало о ситуации с водой в Минске: власть озаботилась только своей репутацией

Минздрав снял запрет на использование воды в двух районах Минска

Минздрав снял запрет на использование воды в двух районах Минска

По полочкам. Что такое безопасная питьевая вода и как ее добиться от властей?

По полочкам. Что такое безопасная питьевая вода и как ее добиться от властей?