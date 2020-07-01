Штаб Бабарико направил заявку на проведение публичной встречи с инициаторами конституционного референдума

Штаб претендующего на пост президента бывшего председателя правления «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико направил 1 июля заявку в Мингорисполком на проведение 12 июля публичной встречи с инициаторами конституционного референдума, сообщила во время стрима на ютьюб-канале экс-банкира представитель штаба Мария Колесникова.

По ее словам, встречу планируется провести в столичном парке Дружбы Народов. «Мы можем с вами провести встречу по обсуждению возможных поправок в Конституцию, — сказала она. — Сейчас мы ждем согласования. Мы будем очень рады всех видеть, вы сможете познакомиться со штабом, мы сможем с вами пообсуждать и позадавать вопросы друг другу».

По словам Колесниковой, чем больше людей будут вовлечены в процесс обсуждения по вопросу изменения Конституции, тем «полезнее для будущего Беларуси».

Напомним, 19 июня команда претендента на пост президента, бывшего главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико обнародовала его видеообращение с инициативой провести референдум по изменению Конституции, взяв за основу Основной закон в первоначальной редакции от 15 марта 1994 года. Сам Бабарико в это время находился в СИЗО КГБ по обвинению в совершении экономических преступлений.

Юрист штаба Бабарико Максим Знак во время стрима 29 июня сообщил, что войти в инициативную группу по проведению референдума изъявило желание около 15 тысяч граждан, прием заявок уже закрыт. Он отметил, что штаб претендента на президентский пост подыскивает подходящее помещение, чтобы провести собрание потенциальных членов инициативной группы, на котором будет сформулирован вопрос или несколько вопросов в части изменения Конституции для вынесения на общенародное голосование.

Ранее он заявлял, что конституционный референдум не обнулит сроки президентства действующего главы государства.