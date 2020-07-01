Посол России считает важным как можно скорее уйти от управления «Белгазпромбанком» временной администрацией

Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев считает важным, чтобы стороны нашли приемлемое решение по поводу администрирования «Белгазпромбанка».

«Важно как можно скорее уйти от управления банком в режиме временной администрации. Важно, чтобы стороны договорились с учетом мнения и акционеров, и регулятора Белоруссии о составе правления "Белгазпромбанка"», — сказал он в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Посол подчеркнул, что во главу угла следует ставить интересы клиентов и акционеров. «Важно, чтобы формат защиты иностранных инвестиций подтверждался в режиме духа и буквы национального закона. Мы также пониманием, что определенные имиджевые потери одному из банков премиального сегмента Белоруссии стали очевидны. Значимо предъявить публично шаги и меры, которые позволят как можно быстрее восстановить реноме банка, не позволить, чтобы эти имиджевые потери нарастали», — добавил Мезенцев.

Проблемы у «Белгазпромбанка», подконтрольного группе российского «Газпрома», возникли после того, как возглавлявший банк около 20 лет Виктор Бабарико заявил о намерении баллотироваться в президенты Беларуси. 11 июня в головном офисе «Белгазпромбанка» прошел обыск в рамках уголовных дел, которые Комитет госконтроля возбудил в связи с якобы выявленными фактами уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Руководителем временной администрации по управлению «Белгазпромбанком» назначили экс-главу Нацбанка Надежду Ермакову.

Экс-банкир, а также его сын и руководитель инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты Эдуард Бабарико были задержаны 18 июня и находятся в СИЗО КГБ.