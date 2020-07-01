Помощницу Бабарико Елену Карагачеву доставили в СИЗО КГБ

По информации штаба претендента в президенты бывшего председателя правления «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, вечером 1 июля задержана его личный помощник Елена Карагачева.

«По нашей информации, сегодня вечером Елена Карагачева, член инициативной группы и личный помощник Виктора, работавшая с ним в "Белгазпромбанке" более 20 лет, была задержана ДФР, а затем доставлена в СИЗО КГБ. При первой возможности адвокаты приступят к защите», — говорится в сообщении.

Задержания по делу «Белгазпромбанка» начались 11 июня. В СИЗО, по неофициальной информации, находятся около двух десятков человек.

Виктор Бабарико, а также его сын и руководитель инициативной группы Эдуард Бабарико были задержаны 18 июня. Они находятся в СИЗО КГБ. За несколько дней до этого в «Белгазпромбанке» и ряде других коммерческих компаний прошли обыски.