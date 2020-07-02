ЦИК РФ: Более 77% россиян одобрили поправки к Конституции
По итогам обработки 99,97% протоколов в ЦИК РФ заявили, что за принятие поправок проголосовали 77,92% избирателей, против — 21,26%.
По последним данным информцентра ЦИК, общая явка составила 65%.
Единственным регионом, где число противников принятия поправок превысило число тех, кто поддерживает изменения, стал Ненецкий автономный округ.
Изначально общероссийское голосование по поправкам к Конституции было назначено на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли. Оно началось 25 июня и завершилось 1 июля.
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Голосование, среди прочего, закрепляет в Конституции веру в Бога, память предков и принцип семьи как союза мужчины и женщины. Чиновникам запретят двойное гражданство, Путину обнулят президентские сроки.
По новой Конституции президент может сам руководить правительством, будет управлять Советом безопасности, получит полномочия назначать и снимать генпрокурора, выносить представления об отставке судей Конституционного суда. Премьер будет нести «персональную ответственность перед президентом». После окончания полномочий глава государства получит право пожизненно занимать пост сенатора.
Кроме того, в России будет официально закреплен приоритет Конституции над решениями Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и международного арбитража.