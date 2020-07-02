ЦИК РФ: Более 77% россиян одобрили поправки к Конституции

Голосование, среди прочего, закрепляет в Конституции веру в Бога, память предков и принцип семьи как союза мужчины и женщины. Чиновникам запретят двойное гражданство, Путину обнулят президентские сроки.

По новой Конституции президент может сам руководить правительством, будет управлять Советом безопасности, получит полномочия назначать и снимать генпрокурора, выносить представления об отставке судей Конституционного суда. Премьер будет нести «персональную ответственность перед президентом». После окончания полномочий глава государства получит право пожизненно занимать пост сенатора.

Кроме того, в России будет официально закреплен приоритет Конституции над решениями Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и международного арбитража.