Дезсредство для рук продавали в Минске с торговой надбавкой почти 190 %

Факт установления торговой надбавки в 188,2 % на дезинфицирующее средство для обработки рук выявили в столичной аптеке.

Выявлению нарушения предшествовали сигналы граждан о высокой стоимости в аптеках Минска определенного дезсредства (объем 0,5 л) белорусского производства. Информация о нарушении законодательства о ценообразовании опубликована на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Розничная цена дезсредства с 8 апреля по 8 мая в аптеках составила 19,30 рублей, за это время продали 1 680 единиц товара. Разница между фактической выручкой и расчетной величиной выручки от продажи этой продукции по 7,70 рублей (цена в соответствии с законодательством), составила 19 488 рублей.

Необоснованно полученную выручку сочли вредом, причиненным государству юридическим лицом. В отношении юрлица (аптеки) и его директора составили протоколы об административных правонарушениях, направив в Экономический суд Минска.

В результате на руководителя наложили штраф в пять базовых величин, на юрлицо – сумму необоснованно полученной выручки в двукратном размере (38 976 рублей).