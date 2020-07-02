Лукашенко: Наша более чем тысячелетняя история — постоянная борьба народа за свою землю и самоопределение

Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Независимости, который отмечается в стране 3 июля.

«Для каждого белоруса этот праздник наполнен особым смыслом. Наша более чем 1000-летняя история — постоянная борьба народа за свою землю, духовные ценности и самоопределение. И даже после появления на карте мира суверенной Республики Беларусь нам постоянно приходится отстаивать право на самостоятельный путь развития», — приводит слова поздравления пресс-служба президента.

«Символично, что главный праздник страны — еще и день освобождения белорусской столицы от немецко-фашистских захватчиков. Великая Победа спасла нас от истребления. Мы свято чтим подвиг поколения победителей, одолевших грозного врага и поднявших страну из руин», — подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что сегодня Республика Беларусь — «состоявшееся независимое государство, где каждый гражданин может достичь любых высот в профессии, творчестве, спорте, общественной и семейной жизни».

«Мы и впредь будем крепить наш суверенитет и строить будущее страны на принципах справедливости, равноправия и заботы о людях», — подытожил Лукашенко.