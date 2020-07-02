В ЦИК ответили на жалобы по неучтенным подписям Бабарико и Цепкало

Центральная избирательная комиссия рассмотрела обращения граждан, вызванные результатами проверок территориальными избирательными комиссиями достоверности подписей избирателей в подписных листах в поддержку выдвижения кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

В ЦИК заверили, что избирательное законодательство не предусматривает процедуры перепроверки подписи избирателя по его требованию «из-за многотысячного количества подписных листов и подписей в них».

В сообщении ЦИК уточнили, что «не имеется правовых оснований для удовлетворения обращений избирателей с просьбой учесть их подпись в тех случаях, когда территориальной комиссией не были учтены все подписи избирателей в поддержку выдвижения определенного кандидата по какому-либо району, городу, району в городе, например, как это было с подписями избирателей по Московскому и Фрунзенскому районам Минска в поддержку выдвижения Виктора Бабарико».

«Знакомиться с материалами проверки документов, необходимых для регистрации кандидата в президенты, в соответствии с частью седьмой статьи 68 Избирательного кодекса вправе только лицо, выдвинутое кандидатом в президенты. Это же лицо вправе обращаться в суд в случае отказа ему в регистрации кандидатом в президенты. Таким образом, правовых оснований для удовлетворения поступивших заявлений не имеется», — заявили в ЦИК.

Напомним, что власти не признали более 124 тысяч подписей, поданных командой Цепкало, и около 200 тысяч — Бабарико.

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