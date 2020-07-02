В Беларуси от коронавируса умерло более 400 человек

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 62 698 (+274 за последние сутки), скончалось 405 человек (+7), сообщило Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале.

Отметку в 100 смертей от коронавируса Беларусь перешагнула 4 мая. Тогда было зафиксировано 103 умерших от COVID-19. 25 мая было зарегистрировано 204 смерти, 13 июня — 300 смертей.

Суточный прирост инфицированных, согласно официальной статистике, впервые с первой половины апреля составил меньше 300. В предыдущие сутки было 306 новых случаев и шесть смертей.

Отмечается, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровели и выписаны 48 738 пациентов (за последние сутки 1185). Таким образом, излечилось три четверти заболевших.

Проведено 1 028 349 тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 15 293.

Минздрав давно не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся «в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания». Два месяца министерство не проводит пресс-мероприятия на эту тему.

Сегодня во время вручения государственных наград Александр Лукашенко заявил, что белорусская система здравоохранения выстояла пандемию коронавируса. «Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать — мы победили. И после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту».