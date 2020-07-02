Почти у каждого четвертого белоруса серьезные проблемы с давлением

Более 2,2 млн белорусов страдают артериальной гипертензией, которая является одним из основных факторов риска инфаркта миокарда и инсульта, сообщил заведующий кафедрой кардиологии и ревматологии Белорусской медицинской академии последипломного образования Андрей Пристром на пресс-конференции в Минске 2 июля.

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По его словам, артериальная гипертензия — самое распространенное сердечно-сосудистое заболевание в стране и заболеваемость ей растет.

Пристром отметил, что такая же тенденция наблюдается практически во всех развитых странах мира. По прогнозным данным Всемирной организации здравоохранения, к 2025 году количество людей с повышенным артериальным давлением в мире достигнет 1,5 млрд и по сравнению с 2000 годом увеличится на 60%.

На втором месте среди заболеваемости сердечно-сосудистыми патологиями в Беларуси — ишемическая болезнь сердца. Это заболевание является одной из ведущих кардиологических патологий как в нашей стране, так и в Европе, констатировал Пристром.

«Острую форму этой болезни — инфаркт миокарда — в прошлом году перенесли около 13,5 тыс. белорусов. Сравнивая эту цифру с более чем двумя миллионами гипертоников, мы должны четко понимать, что у лиц с артериальной гипертензией риск получить инфаркт миокарда значительно увеличивается. То же касается инсульта», — сказал он.

Ведущий научный сотрудник лаборатории артериальной гипертонии РНПЦ «Кардиология» Татьяна Нечесова сообщила, что благодаря развитию в стране системы кардиологической помощи за последние 15 лет удалось снизить смертность от основных сердечно-сосудистых заболеваний.

«Так, в 2005 году число заболевших инфарктом миокарда было 15.108 человек, в 2019 году — 13.500. От этого заболевания скончалось в 2005 году 1.794 человека, в прошлом году — 1.480. Для сравнения: от цереброваскулярных болезней (сосудистых заболеваний головного мозга) 15 лет назад умерло 19.963 человека, в 2019-м — 13.232», — рассказала она.

Кардиологи отмечают, что распространенность сердечно-сосудистых патологий по регионам в Беларуси не сильно различается, есть лишь «небольшие колебания». На статистику заболеваемости в регионах влияет возрастная структура населения — в областях, где оно более молодое, заболеваемость меньше и наоборот.

Существенно же на картину заболеваемости по стране влияет поведение людей и их отношение к собственному здоровью, пояснил Пристром.

«Опросы показывают, что лишь 9% населения у нас контролирует свое артериальное давление, а уровень холестерина — только 3,1%. Отсюда большое количество осложнений. Курит 27% населения, среди мужчин курильщиков 48% — это колоссальная цифра. Избыточную массу тела — еще один фактор риска — имеют 35% взрослого населения, еще четверти населения ставится диагноз «ожирение». Прогрессирует сахарный диабет», — рассказал он.