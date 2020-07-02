На окраине города: в Гомеле разрешили агитировать за кандидатов в президенты в малолюдных местах

Гомельский горисполком определил места для проведения встреч с кандидатами в президенты и агитации.

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Встречи в помещениях могут пройти только в четырех актовых залах. Все они находятся в спальных районах или на окраине города: актовые залы филиала «Центр инклюзивной культуры» на улице Юбилейной, школы № 4 на улице Димитрова, школы № 22 на улице Черноморской и школы № 72 на улице Мазурова.

«Количество мест для встреч с претендентами на пост президента сократилось в разы по сравнению с 2019 годом — парламентской кампанией, 2010 и 2015 годом — выборами президента. На выборах в 2015 году только в Железнодорожном районе Гомеля было в полтора раза больше мест для агитации, чем сейчас по всему городу. И это были просторные помещения: Дворец культуры «Гомсельмаша», Дом профсоюзов, иные места в центре города. Сейчас всех отправляют на периферию, чтобы сбить любую активность. Тем более актовые залы школ маловместительные», — заявил БелаПАН общественный активист Василий Поляков.

Встречи для агитации на открытом воздухе можно проводить только на трех площадках на периферии города: возле филиала «Центр инклюзивной культуры», возле зоны отдыха «Пруды» и перед культурно-спортивным комплексом «Локомотив».

«В 2010, 2015 годах, на президентских выборах, агитацию проводили на разных площадках в центре города по уведомительному принципу. В 2019 году на парламентских выборах была аналогичная ситуация — агитацию проводили в центре города, возле универмага «Гомель», возле гипермаркета «Евроопт». Значительное ограничение мест и площадок для агитации, когда всех отправили на периферию, в места, где обычно выгуливают собак, — это серьезный откат назад, попытка загнать всех в подполье», — считает Поляков.

Мозырский правозащитник Владимир Телепун отметил, что на последних президентских выборах в 2015 году в районном центре было шесть площадок для агитации, митингов и пикетов. В этом году власти предложили только одну — возле книжного магазина на улице Советской.

«Активность граждан во время кампании по сбору подписей, очереди, чтобы поддержать альтернативных кандидатов, отбили у властей охоту на «дружбу» с гражданами и кандидатами», — написал в «Фейсбуке» Телепун.

В Мозыре также в три раза меньше определено залов для проведения встреч с кандидатами и их доверенными лицами.

Светлогорские власти определили только одну площадку для агитации под открытым небом — на набережной реки Березина.