Лукашенко ограничил прибыль застройщиков

Подписан анонсированный ранее указ президента об ограничении прибыли застройщиков при строительстве жилья с привлечением средств граждан пятью процентами его сметной стоимости.

По сообщению пресс-службы президента, указ № 247 «О строительстве жилых помещений» устанавливает, что преимущественное право строить многоквартирные жилые дома предоставляется строительным организациям, имеющим собственную техническую базу и специалистов, а также коммунальным унитарным предприятиям по капитальному строительству.

В целях контроля за выполнением требования по ограничению прибыли предусмотрено обязательное проведение застройщиками за счет собственных средств аудита в течение трех месяцев после приемки жилого дома в эксплуатацию.

Излишне уплаченные средства (в случае их выявления по итогам аудита) будут возвращены гражданам не позднее месяца со дня получения аудиторского заключения.