Штаб Бабарико: возможная неудача с проведением референдума по Конституции не приведет к массовой апатии

Возможная неудача с проведением референдума по изменению Конституции по инициативе граждан едва ли приведет к массовой апатии в обществе.

Такое мнение высказал Максим Знак, юрист штаба претендующего на пост президента бывшего председателя правления «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, 2 июля на заседании экспертного клуба центра «Европейский диалог», посвященном конституционному референдуму.

19 июня команда Бабарико обнародовала его видеообращение с инициативой провести референдум об изменении Конституции, взяв за основу первоначальную редакцию от 15 марта 1994 года. Сам Бабарико находится в СИЗО КГБ по обвинению в совершении экономических преступлений.

Член Объединенной гражданской партии, депутат Верховного совета СССР 12-го созыва в 1989-1991 годах Виктор Корнеенко поинтересовался у Знака, что, по его мнению, произойдет с воодушевленной частью общества, которая поддержала идею проведения конституционного референдума, если она не реализуется.

Юрист ответил, что он «не политик и не психолог», поэтому ему «сложно судить о том, как это скажется на настроении масс».

«Но мы не считаем, что, если нам откажут, это будет фиаско, которое приведет к тому, что белорусский народ скажет: «Ну ладно, мы тогда больше ничего делать не будем». Мы думаем, что, возможно, как раз эффект будет другой», — заявил Знак.

Политолог Сергей Николюк поинтересовался у него, что такого, по его мнению, в нынешней Конституции может не устраивать власть и зачем руководству страны ее менять.

На это юрист ответил, что «не знаком с коллегами, которые пишут предложения» по изменению Основного закона, и сказал, что судить об этом может лишь проводя аналогии с конституционными реформами в странах бывшего СССР, которые не вернулись к форме парламентских государств.

Так, по его словам, где-то изменение Конституции привело к «трансформации государственного устройства с формированием надзорных органов и советов», а где-то — «к действительному распределению полномочий между ветвями власти».

Журналист и публицист Вадим Казначеев спросил, не считает ли Знак необходимым вынести на конституционный референдум отдельный вопрос о государственной символике, а также почему предлагается вернуть Конституцию 1994 года, которая была «легитимной, но не совершенной».

Представитель штаба Бабарико подчеркнул, что основная цель референдума — конституционная реформа, а вопрос о символике и государственном языке «нужно задавать обществу, когда оно будет готово ответить на него безусловно позитивно».

На второй вопрос Знак ответил, что с точки зрения размежевания ветвей власти Конституция в редакции 1994 года «выглядит намного лучше», чем нынешняя. Он подчеркнул, что идеальной для всех Конституции нет, однако именно принципы первоначального Основного закона работали.

Пресс-секретарь ОГП Анна Красулина спросила у Знака, не считает ли он инициативу проведения конституционного референдума, исходящую от участника президентских выборов, «расфокусировкой кампании». Юрист заявил, что это «не расфокусировка, а выполнение предвыборных обещаний» Бабарико, который изначально говорил о намерении вернуть принципы сменяемости и разделения властей.