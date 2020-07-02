«Мы впервые в истории независимости находимся под беспрецедентным информационным давлением»

По словам Александра Лукашенко, «мы впервые за всю историю независимости находимся под прессом беспрецедентного информационного давления».

Фото пресс-службы президента

На торжественном собрании в честь Дня независимости он заявил, что сегодня «на кону безопасность людей и суверенитет государства».

«Я говорю прямо и без двойных смыслов: уже через месяц мы будем определять судьбу нашей страны», — приводит слова президента его пресс-служба.

Глава государства отметил, что через месяц в стране пройдут президентские выборы, народ будет определяться не столько с главой государства, сколько с будущим страны.

«Мы с вами прожили вместе четверть века, как умели, строили нашу Беларусь, как умели, создавали и растили нашу молодежь, которая, к сожалению, разнородна, но так было всегда. На нее обижаться нечего. Если где-то она не такая, значит, не доработали мы, — сказал он. — У старшего, среднего поколений, тех, кто работает, трудится, основная масса людей правильно оценивают ситуацию в стране».

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