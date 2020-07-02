«Мы впервые в истории независимости находимся под беспрецедентным информационным давлением»
По словам Александра Лукашенко, «мы впервые за всю историю независимости находимся под прессом беспрецедентного информационного давления».
На торжественном собрании в честь Дня независимости он заявил, что сегодня «на кону безопасность людей и суверенитет государства».
«Я говорю прямо и без двойных смыслов: уже через месяц мы будем определять судьбу нашей страны», — приводит слова президента его пресс-служба.
Глава государства отметил, что через месяц в стране пройдут президентские выборы, народ будет определяться не столько с главой государства, сколько с будущим страны.
«Мы с вами прожили вместе четверть века, как умели, строили нашу Беларусь, как умели, создавали и растили нашу молодежь, которая, к сожалению, разнородна, но так было всегда. На нее обижаться нечего. Если где-то она не такая, значит, не доработали мы, — сказал он. — У старшего, среднего поколений, тех, кто работает, трудится, основная масса людей правильно оценивают ситуацию в стране».
Что еще сегодня говорил Лукашенко:
- «Пойдем по навязанным сценариям вслед за теми, кем руководят заграничные кукловоды, перестанем быть белорусами»
- «Вы должны, как в народе говорят, взять голову в руки, подумать и решить вопрос»
- «Ни я взял и монополизировал эту власть, взвалил на свои плечи непосильную ношу»
- «Годы оккупации наглядно и жестоко показали людям истинный смысл таких понятий, как безопасность, свобода, суверенитет и независимость»
- «Сегодня отдельным неймется, хочется перевернуть, реформ. Только хочу вас предупредить, что в результате этих реформ кто-то набьет карманы, а вы снова с кастрюлями будете ходить из деревень и сел в город-герой Минск»
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