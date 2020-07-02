Власти Великобритании обратились к Беларуси по поводу выборов

Великобритания призывает Беларусь предпринять шаги для того, чтобы представители БДИПЧ ОБСЕ и других организаций смогли наблюдать за предстоящими президентскими выборами.

Как заявила заместитель главы делегации Великобритании в ОБСЕ Никола Мюррей, выступая 2 июля на заседании Постоянного совета ОБСЕ (текст выступления опубликован на сайте правительства Великобритании), Соединенное Королевство «внимательно следит за развитием событий в Беларуси, в частности за подготовкой страны к президентским выборам в августе».

Великобритания ранее уже выражала озабоченность в связи с задержанием в Беларуси мирных демонстрантов, блогеров и журналистов.

«На сегодняшний день более 400 человек было задержано или арестовано, причем многим грозят административные наказания, такие как штрафы, а некоторым — уголовные обвинения, — сказала Мюррей. — Среди задержанных ряд журналистов, освещавших митинги, а также блогеры. Как заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в своем заявлении от 20 июня, журналисты играют решающую роль в освещении событий, представляющих общественный интерес, особенно связанных с выборами. Мы повторяем его призыв обеспечить журналистам возможность выполнять свою работу и освещать общественные мероприятия, не опасаясь быть задержанными».

По словам Мюррей, при создании ОБСЕ государства-участники заявили, что будут уважать право своих граждан принимать участие в управлении страной либо непосредственно, либо через представителей, свободно избранных ими в ходе справедливых выборов.

«В декларации Стамбульского саммита 1999 года государства обязались обеспечить справедливую конкуренцию между кандидатами и партиями, в том числе посредством их доступа к средствам массовой информации и уважения права на собрания, — напомнила Мюррей. — В связи с этим Великобритания обеспокоена задержанием Виктора Бабарико, одного из потенциальных кандидатов в президенты, и его сына Эдуарда Бабарико, руководителя его инициативной группы. Мы также обеспокоены расследованием Министерства внутренних дел предполагаемой причастности другого кандидата в президенты Валерия Цепкало к «незаконной деятельности». Мы призываем белорусские власти освободить Бабарико и его сына из-под стражи и уважать верховенство закона, включая право на справедливое судебное разбирательство. Мы также призываем белорусские власти освободить представителей оппозиции и гражданского общества, подвергшихся произвольным арестам и задержаниям».

«Соединенное Королевство вновь заявляет о своей поддержке независимости и суверенитета Беларуси. Это дело народа Беларуси — определять свое будущее и то, как им управлять. Как друг белорусского народа, мы призываем власти принять необходимые меры для проведения безопасных, мирных, свободных и справедливых выборов, в том числе с участием независимых наблюдателей», — заявила представитель Великобритании в ОБСЕ.