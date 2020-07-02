Политолог: внести в Конституцию демократические принципы может помешать само общество, не отвыкшее от авторитаризма

Заложить в Конституцию демократические принципы может помешать само общество, не отвыкшее от авторитаризма.

Такое мнение высказал политолог Сергей Николюк 2 июля в Минске на заседании экспертного клуба центра «Европейский диалог», посвященном конституционному референдуму.

«С моей точки зрения, любые рассуждения о Конституции и ее изменении должны начаться с того, почему первая Конституция продержалась так мало времени, — сказал Николюк. — Ее отмели в сторону одним движением ресниц, даже не руки. Вопрос: а какая Конституция больше соответствовала белорусскому обществу, 1994 или 1996 года? Ведь Александр Григорьевич на первых и единственных демократических выборах фактически объявил Конституцию 1996 года. Он сказал: «Я пришел как сильная личность», то есть фактически как авторитарная личность. И 82% [избирателей] во втором туре за него проголосовали».

«Дело в том, что наши оппозиционные, так сказать, интеллектуалы все время соревнуются, как бы в наши программы, конституции, документы внести максимально европейского прозападного контекста, но при этом никогда не смотрят на белорусское общество. Сегодня белорусское общество устало от Лукашенко — многие. Но устать от Лукашенко это не значит устать от авторитаризма. Тут прозвучала фраза, мол, по какой технологии изменить Конституцию? Теоретически очень просто: надо общество, в котором большинство является патриархальным и авторитарным, заменить на общество, в котором большинство является личностями, которые скажут: «Мы готовы на себя взять ответственность за страну», — отметил он.

Политолог пояснил свою мысль историей о своей 27-летней падчерице, которая рассказала, как на предприятии, где она работает, все подписались за выдвижение Александра Лукашенко кандидатом в президенты.

«Я ей пытаюсь объяснить, что она делает не то, а она не может понять, человек с высшим образованием, — сказал Николюк. — Так вот, если бы ее спросили социологи, за Лукашенко ли она, — она против. Она бы дала прекрасные результаты в соцопросе, но сегодня она сделала самое главное дело в поддержку Лукашенко».

«На таких, как она, которые против него, он и опирается. С ними что делать? Через «площадь» мы будем с ними бороться? «Площадь» — это еще один миф, с которым у нас живет оппозиция. Миф о «площади» как халяве, мол, мы выйдем и все изменим. Что вы измените? Вы общество измените через «площадь»? Это же анекдот. Эти анекдоты продолжаются и будут продолжаться еще долго, и, к сожалению, этот год это только подтвердил. 9-го и особенно 10 августа мы это увидим», — убежден политолог.

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