Где и какие праздничные мероприятия пройдут в Минске 3 июля

В День независимости в Минске 3 июля состоится ряд праздничных мероприятий.

По информации столичных властей, в 10:00 пройдет шествие «Беларусь помнит!» по проспекту Независимости до площади Победы и церемонии возложения цветов к Вечному огню.

В полдень на территории у Дворца спорта откроется выставка-ярмарка «Зроблена ў Беларусі» с широким ассортиментом продукции отечественного производства. Гостей ожидают развлекательная программа и зона фуд-корта (ярмарка будет работать до 5 июля).

В 20:00 откроется светомузыкальный фонтанный комплекс на набережной Свислочи в парке имени Янки Купалы.

В 21:00 у стелы «Минск — город-герой» начнется праздничный гала-концерт «Беларусь бязмежная» с участием белорусских артистов.

В 23:00 начнется праздничный фейерверк. Он будет дан в восьми точках города: в сквере «Старостинская Слобода», в столичных парках Победы, Челюскинцев, Янки Купалы, Михаила Павлова, Уго Чавеса, в районе набережной водохранилища Дрозды, на площадке у «Чижовка-арены». (Напомним, 3 июля прошлого года во время салюта произошло ЧП).

Мероприятия также пройдут на традиционных площадках во всех районах города.

Минские власти также сообщили, что будет изменена работа общественного транспорта:

до 12:00 (примерно) ограничат движение по проспекту Независимости (участок Ленина — Козлова);

с 17:00 до 00:00 по проспекту Победителей (участок Мельникайте — Саперов) и по проспекту Машерова (участок Даумана — Мельникайте).

До 01:40 4 июля продлят работу:

автобусов №№ 1, 22, 24, 26, 29, 42, 43д, 44, 54, 69, 72, 73, 74С, 90, 112С, 113А, 135, 139, 147, 159, 921;

троллейбусов №№ 3, 6, 20, 27, 48, 53;

трамваев №№ 3, 11.

Метро будет работать до 01:30 4 июля. С 10:00 интервал движения поездов составит 6 минут. Станции «Немига», «Октябрьская», «Фрунзенская», «Молодежная» закроются 4 июля в 01:10 (остальные в 01:00).