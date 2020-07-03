«Если до 9 августа Лукашенко еще может уйти, то после уже никуда не уйдет — будет некуда»

Эксперт Аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич скептически относится к идее подтолкнуть Александра Лукашенко к решению изменить Конституцию.

Как заявил он 2 июля в Минске на заседании экспертного клуба центра «Европейский диалог», посвященном конституционному референдуму, если смысл команды Виктора Бабарико состоит в том, чтобы идеей референдума по инициативе граждан «каким-то образом подтолкнуть Лукашенко к тому, чтобы он инициировал какие-то изменения Конституции», то она сомнительна.

«Действительно, выступая в Солигорске, Лукашенко прореагировал на эту инициативу, сказав, что, мол, мы сейчас лучше, чем Бабарико, Конституцию поменяем, — сказал он. — Но я очень скептически отношусь ко всем инициативам по изменению Конституции, которые предлагает Лукашенко. Если до 9 августа он еще как-то может уйти, у него могут быть какие-то гарантии, то после 9 августа, когда он фактически силовым образом удержит власть в своих руках, он уже никуда не уйдет, ему уходить будет некуда. И я сомневаюсь, что после этого он будет пытаться реализовать казахстанский вариант (первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прошлой весной ушел в отставку, но стал пожизненным председателем Совета безопасности. — БелаПАН), в этой ситуации это очень опасно».

«Поэтому я не думаю, что даже в таком виде как способ, механизм подталкивания Лукашенко к каким-то переменам эта идея может как-то сработать», — заявил Карбалевич.

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