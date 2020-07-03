Еще одна маршрутка попала в жуткое ДТП

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Вслед за разбившейся под Воложином маршруткой, в дорожно-транспортное происшествие попало маршрутное такси в Шумилинском районе.

По информации МЧС, накануне поздно вечером водитель микроавтобуса (маршрутное такси Витебск - Полоцк) не справился с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся.

ДТП произошло у деревни Левши. В результате аварии пострадали водитель и 11 (из них один ребенок) из 14 пассажиров микроавтобуса. С травмами различной степени тяжести госпитализированы восемь человек.
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Тэги: ДТП Город: Шумилино

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