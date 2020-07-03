Большинство россиян, работающих на стройке БелАЭС, проголосовали против Путина

Большинство россиян, работающих на строительстве Белорусской АЭС и принявших участие в голосовании по внесению правок в Конституцию РФ (так называемое обнуление сроков Владимира Путина), проголосовали против.

Как сообщает «Эхо Москвы», в Центризбиркоме сообщили о результатах голосования россиян на зарубежных участках.

«В частности, в Вашингтоне большинство поддержало поправки, а россияне, голосовавшие в Нью-Йорке и Хьюстоне — против. В Лондоне против поправок 80,5%. В КНДР за поправки менее 60%, в городе Островце в Белоруссии, где идет строительство БелАЭС, 55% против и 43% за поправки», — сообщила радиостанция.

Напомним, ранее отмечалось, что поправки в Конституцию РФ одобрили 77,9% граждан, принявших участие в голосовании. Из всех субъектов федерации против высказались только жители Ненецкого автономного округа.

Основное нововведение: если раньше один и тот же человек не мог быть президентом два срока подряд, то теперь — просто два срока, однако сроки нынешнего главы государства 67-летнего Владимира Путина обнуляются. Сам он не исключил, что будет баллотироваться снова.