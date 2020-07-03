Задерживают даже врачей: очередная волна репрессий прокатилась по Беларуси
Не менее восьми человек задержано 3 июля в разных городах страны.
Как сообщает правозащитный сайт
Еще один человек, Алексей Романов, был задержан на гомельском пляже, его доставили в Центральный РОВД. Позднее туда была вызвана скорая помощь, так как мужчине стало плохо.
Ранее в соцсетях граждан призывали прийти в полдень на местный пляж с музыкальными колонками, мячами и пляжными тапками.
По не подтвержденной правозащитниками информации, возле своего подъезда была также задержана и доставлена в милицию гомельчанка Светлана Нарыскина.
В Мостах задержан член инициативной группы Светланы Тихановской Александр Милюк. Он водворен в ИВС и останется там до суда 6 июля.
Еще один член команды Тихановской Евгений Климук из Скиделя задержан и до суда 6 июля также будет находиться в ИВС. Несколько дней назад у него изъяли автомобиль и телефон.
В Борисове силовики задержали трех человек в майках с надписью «3ИЮЛЯ», стилизованной под «3%» (столько набирал Александр Лукашенко по результатам нерепрезентативных интернет-опросов). Позднее молодых людей отпустили.
Накануне МВД предупредило, что «любые провокации, в том числе политического толка, будут пресекаться в соответствии с действующим законодательством».
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