Задерживают даже врачей: очередная волна репрессий прокатилась по Беларуси

Не менее восьми человек задержано 3 июля в разных городах страны.

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org , в Гомеле на выходе из своего дома задержана врач-бактериолог Елена Давыдова, которая безуспешно баллотировалась на президентских выборах как «кандидат протеста». Милиционеры посадили ее в автомобиль и увезли в Новобелицкий РОВД.

Еще один человек, Алексей Романов, был задержан на гомельском пляже, его доставили в Центральный РОВД. Позднее туда была вызвана скорая помощь, так как мужчине стало плохо.

Ранее в соцсетях граждан призывали прийти в полдень на местный пляж с музыкальными колонками, мячами и пляжными тапками.

По не подтвержденной правозащитниками информации, возле своего подъезда была также задержана и доставлена в милицию гомельчанка Светлана Нарыскина.

В Мостах задержан член инициативной группы Светланы Тихановской Александр Милюк. Он водворен в ИВС и останется там до суда 6 июля.

Еще один член команды Тихановской Евгений Климук из Скиделя задержан и до суда 6 июля также будет находиться в ИВС. Несколько дней назад у него изъяли автомобиль и телефон.

В Борисове силовики задержали трех человек в майках с надписью «3ИЮЛЯ», стилизованной под «3%» (столько набирал Александр Лукашенко по результатам нерепрезентативных интернет-опросов). Позднее молодых людей отпустили.

Накануне МВД предупредило, что «любые провокации, в том числе политического толка, будут пресекаться в соответствии с действующим законодательством».

Читайте дальше: