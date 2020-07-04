Фотофакт. Два «Мерседеса» на Брестчине влетели в мелиоративные каналы

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Два водителя получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы в больницы Брестской области.

По информации региональной Госавтоинспекции, вечером 2 июля в Лунинецком районе 61-летний житель Киевской области в свой день рождения не справился с управлением «Мерседеса Ванео» на 338-м километре трассы М10 Кобрин — Гомель — граница РФ, вылетел в кювет, где опрокинулся в мелиоративный канал.

В ночь на 3 июля в Каменецком районе на 35-м километре трассы Р98 (обходная дорога вокруг Беловежской пущи) 43-летний бесправник из Бреста на легковом «Мерседесе» вылетел кювет, после чего в мелиоративный канал.

Оба водителя были доставлены в больницы.
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Тэги: ДТП Город: Лунинец Каменец

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