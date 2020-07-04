Лукашенко предложил Грефу финансировать крупные проекты

Участвовать в финансировании крупных проектов в Беларуси предложил Александр Лукашенко президенту, председателю правления Сбербанка России Герману Грефу, который прибыл в Минск вечером 3 июля на открытие фонтана, сооруженного его банком.

«Мы хотим, как в советские времена, составить перечень инновационных объектов, которые мы должны ввести в новой пятилетке. И обязательно договориться по финансированию, чтобы они не превратились в долгострои. Я хотел бы с вами обсудить ряд этих проектов. Если Сбербанк готов участвовать в этом большом деле, буду только рад приветствовать вас в финансировании больших объемов нашей экономики», — заявил Лукашенко, слова которого приводит его пресс-служба.

«Недавно я публично сказал об этом, что есть же у нас российские банки, которые честно и порядочно работают», — напомнил официальный лидер, отметив активную работу в Беларуси Сбербанка России, который имеет большой портфель кредитных договоров и участвует в различных проектах.